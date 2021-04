Kundgebungen am 1. Mai: Polizei erwartet Großeinsatz

Essen (dpa/lnw) - Wegen zahlreicher Kundgebungen mit insgesamt über tausend Teilnehmern erwartet die Polizei in Essen am 1. Mai einen Großeinsatz. Die Kundgebung des DGB ist außerhalb der Innenstadt auf einem Messeparkplatz mit mindestens 400 Teilnehmern geplant, wie Stadt und Polizei am Freitag mitteilten. Die Kundgebung soll aus Gründen des Corona-Schutzes im Stil eines Autokinos stattfinden.