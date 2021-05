Willi Herren wird in Kölner Farben Rot und Weiß beerdigt

Köln (dpa) - Der im Alter von 45 Jahren gestorbene «Lindenstraße»-Schauspieler Willi Herren wird in den Farben seiner Heimatstadt Köln beerdigt. «Ganz im Sinne des Kölner Originals» habe die Familie entschieden, die Zeremonie am 5. Mai in Rot-Weiß zu halten, teilte das zuständige Bestattungshaus am Freitag mit. Geplant sei eine Erdbestattung in einem Sarg. Die beiden Farben Rot und Weiß sind für echte Kölner sehr wichtig - unter anderem finden sie sich im Stadtwappen wieder. Zudem werden sie in Karnevalsliedern besungen.

Von dpa