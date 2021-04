Ex-Profi Höwedes zu Schalke: Auf Fans und Nachwuchs setzen

Berlin (dpa) - Der Schulterschluss mit den Fans und das Vertrauen in den eigenen Nachwuchs sind für den ehemaligen Schalke-Profi Benedikt Höwedes Schlüsselelemente für den erhofften Wiederaufstieg der Königsblauen in die Fußball-Bundesliga. Das Vertrauen der Anhänger könne ein wichtiger Baustein sein, «um gemeinsam auch wieder zusammen zu wachsen und eine neue Geschichte zu schreiben - und zwar ganz unabhängig, wer kommt», sagte der 33-Jährige in einem Sky-Interview (Freitag). «Man muss sehen, dass die Bereitschaft da ist, dass sich wirklich jeder für diesen Verein zerreißt, um den Verein schnellstmöglich wieder in die erste Liga zu holen», sagte Weltmeister Höwedes.

Von dpa