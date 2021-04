Mislintat: Keine konkreten Angebote für Kobel und Kalajdzic

Stuttgart (dpa/lnw) - Der VfB Stuttgart hat bislang keine konkreten Angebote anderer Clubs für Torhüter Gregor Kobel und Stürmer Sasa Kalajdzic vorliegen. Das bestätigte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat einem Bericht vom Freitag zufolge dem SWR. Kobel und Kalajdzic zählen zu den Spielern der Schwaben, die sich in dieser Saison der Fußball-Bundesliga in den Fokus gespielt haben. Borussia Dortmund soll laut Gerüchten an Torhüter Kobel interessiert sein, der Schweizer hat beim VfB einen Vertrag bis zum Sommer 2024.

Von dpa