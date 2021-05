Versandhandel: Laumann pocht auf bessere Arbeitsbedingungen

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat am Tag der Arbeit auf die Situation der Beschäftigten im Versandhandel aufmerksam gemacht. In der Corona-Pandemie hätten viele Menschen noch einmal deutlich mehr im Internet bestellt oder per App ihr Essen ausgesucht und liefern lassen. «Hinter diesem System stehen viele Menschen, die fleißig arbeiten, aber aus meiner Sicht durchaus auch in prekärer Beschäftigung sind», sagte Laumann am Samstag in einer Videobotschaft zum Tag der Arbeit.

Von dpa