Güler zu Maaßen-Nominierung: «Wie kann man so irre sein?»

Berlin (dpa) - Die nordrhein-westfälische Staatssekretärin für Integration, Serap Güler, hat die Nominierung des ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen als Bundestagskandidat scharf kritisiert. «An die 37 Parteikollegen in Südthüringen: Ihr habt echt den Knall nicht gehört! Wie kann man so irre sein und die christdemokratischen Werte mal eben über Bord schmeißen?», schrieb die CDU-Politikerin bei Twitter. «Wer so große Angst vor der AfD hat, hat so vieles längst aufgegeben. Ein bitterer Tag.»

Von dpa