Dortmund im Pokal-Halbfinale gegen Kiel ohne Haaland

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund muss im Halbfinale des DFB-Pokals an diesem Samstag (20.30 Uhr/ARD und Sky) gegen Holstein Kiel auf Erling Haaland verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist kurz vor der Partie mitteilte, steht der norwegische Torjäger aufgrund muskulärer Probleme nicht zu Verfügung. Für ihn rückt Thorgan Hazard in die Startelf. Der gesperrte Mahmoud Dahoud wird im defensiven Mittelfeld durch Emre Can ersetzt.

Von dpa