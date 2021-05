Zusammenstoß mit Auto: Motorradfahrer stirbt

Westerkappeln (dpa/lnw) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Kreis Steinfurt ist ein 47-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Der 72-jährige Fahrer des Pkw habe mit seinem Wagen an einer Kreuzung auf der Landstraße zwischen Mettingen und Westerkappeln links abbiegen wollen, teilte die Polizei in der Nacht zu Sonntag mit. Dabei kollidierten die beiden Fahrzeuge am Samstagabend. Der Motorradfahrer starb an der Unfallstelle. Der Fahrer des Autos und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die Landstraße war zwischenzeitlich voll gesperrt.

Von dpa