Morey vor langer Pause: «Schwere Band- und Kapselverletzung

Dortmund (dpa) - Fußball-Profi Mateu Morey wird Bundesligist Borussia Dortmund nach seiner Verletzung im Pokal-Halbfinale am Samstag gegen Holstein Kiel (5:0) lange fehlen. «Es ist eine schwere Band- und Kapselverletzung. Weitere Diagnosen werden heute und morgen noch stattfinden. Aber der Junge wird lange ausfallen und in Berlin nicht dabei sein. Das wird ein Grund mehr sein, diesen Titel zu holen», sagte BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl am Sonntag in der Sport1-Sendung «Doppelpass».

Von dpa