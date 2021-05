Rettig wird Chef von Viktoria Köln in der 3. Liga

Der Verein habe ihn bereits kurz nach seiner privaten Rückkehr nach Köln vor anderthalb Jahren kontaktiert, sagte Rettig , der von 1986 bis 1988 mit dem heutigen Sportvorstand Franz Wunderlich zusammen bei der Viktoria spielte und seit 2012 Ehren-Mitglied ist. «Damals passte dies noch nicht in meine Lebensplanung. Wir sind aber im Gespräch geblieben und haben uns weiter ausgetauscht. In den letzten Monaten haben wir unsere gemeinsamen Ziele konkretisiert.» Jetzt sei der richtige Zeitpunkt für eine Zusammenarbeit gekommen.

Als Grund für die Entscheidung sei «zunächst einmal der Standort zu nennen», erklärte Rettig in einer Vereinsmitteilung. «Meine Frau und ich wollten nicht mehr umziehen.» Zudem wolle er «im letzten Drittel meines beruflichen Wirkens keine Kompromisse mehr eingehen. Ich will mich mit Menschen umgeben, mit denen ich vertrauensvoll und mit Freude zusammenarbeite. Und dieses Gefühl habe ich hier. Zudem geht es mir um die Perspektive des Clubs, für den ich ja selbst in den 1980er Jahren gespielt habe. Außerdem finde ich hier den Gestaltungsfreiraum vor, den ich mir wünsche.»

