Roller teilweise unter Auto eingeklemmt: 75-Jähriger stirbt

Moers (dpa/lnw) - Ein Autofahrer hat in Moers einen 75-Jährigen auf einem Roller erfasst und tödlich verletzt. Der kleine Roller lag nach dem Unfall eingeklemmt unter dem Auto. Der 24 Jahre alte Fahrer des Wagens sei am Sonntag auf der Autobahn 57 von hinten auf den Roller aufgefahren. Der 75 Jahre alte Zweiradfahrer stürzte und verletzte sich so schwer, dass die Rettungskräfte ihm nicht mehr helfen konnten. Die Autobahn in Richtung Köln sei gut vier Stunden lang gesperrt gewesen, teilte die Polizei mit.

Von dpa