Imbiss-Truck von totem Schauspieler Willi Herren abgebrannt

Frechen (dpa) - Der Reibekuchen-Truck des vor gut zwei Wochen gestorbenen «Lindenstraße»-Schauspielers und Schlagersängers Willi Herren ist komplett ausgebrannt. Der Imbisswagen war am späten Sonntagabend auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Frechen bei Köln in Brand geraten, wie der Eigentümer von «Willi Herren's Rievkoochebud» am Montag bestätigte. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Herren hatte den Imbiss Mitte April auf dem Parkplatz vorgestellt. Am 20. April war der 45-Jährige tot in seiner Wohnung in Köln gefunden worden. Eine Obduktion ergab keine Hinweise auf eine äußere Gewalteinwirkung.

Von dpa