«Baerbock-Boom» in NRW: Grünen-Mitgliederrekord erreicht

Düsseldorf (dpa/lnw) ) - Nach der Nominierung von Grünen-Parteichefin Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin wollen in Nordrhein-Westfalen weit überdurchschnittlich viele in die Partei eintreten. Normalerweise verzeichneten die Grünen in ihrem stärksten Landesverband monatlich zwischen 200 und 300 zusätzliche Eintritte, berichtete Landesparteichef Felix Banaszak am Montag in Düsseldorf. Seit der Klärung der K-Frage am 19. April gebe es allein in NRW schon 620 Eintritte. Dabei hätten «mehrere Hundert Anträge» in den Kreisverbänden noch gar nicht bearbeitet werden können. «Es gibt einen Baerbock-Boom», stellte Banaszak fest.

Von dpa