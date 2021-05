RWE baut Solarpark mit Stromspeicher am Tagebau Inden

Inden (dpa/lnw) - Der Energiekonzern RWE will an seinem Braunkohletagebau Inden einen großen Solarpark mit einem Batteriespeicher für den dort produzierten Strom bauen. RWE habe von der Bundesnetzagentur den Zuschlag für die EEG-Förderung erhalten und werde jetzt beim Kreis Düren den Bauantrag stellen, teilte der Konzern am Montag mit. Wenn alles klappe, könne die Anlage im Juni kommenden Jahres erstmals Strom erzeugen und speichern.