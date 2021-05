Arbeitsgericht: Betriebsratssitzungen auch virtuell erlaubt

Köln (dpa/lnw) - Mitglieder des Betriebsrates dürfen während der Corona-Pandemie auch per Videokonferenz in ihrer Privatwohnung an Betriebsratssitzungen teilnehmen. Das teilte das Arbeitsgericht Köln am Montag mit. Der Betriebsrat einer Kölner Filiale eines deutschlandweit tätigen Textilunternehmens habe geklagt, weil der Arbeitgeber die Mitglieder nach der virtuellen Teilnahme abgemahnt und für die aufgewendete Zeit nicht bezahlt habe. Zuvor hatte der Arbeitgeber den Betriebsrat demnach aufgefordert, die Sitzungen in der Filiale durchzuführen.

Von dpa