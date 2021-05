Verdacht auf illegales Glücksspiel

Willich (dpa/lnw) - Bei Durchsuchungen wegen des Verdachts des illegalen Glücksspiels in einem Bürogebäude in Willich hat die Polizei rund 270 000 Euro Bargeld sichergestellt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, trafen die Beamten bei dem Großeinsatz im Kreis Viersen am Sonntagnachmittag auf etwa 40 Menschen. Zudem seien mehrere Spieltische und Glücksspielautomaten in dem Gebäude gewesen.

Von dpa