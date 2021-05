Reuls Rückfahrszenario in Sachen Laschet-Nachfolge

Rhede/Düsseldorf -

Von Frank Polke

Es dürfte eine muntere Runde werden am kommenden Montag. An diesem Tag kommt der Vorstand der NRW-CDU – wahrscheinlich online – zusammen, um über nicht weniger als die beiden derzeit wichtigsten politischen Ämter in Nordrhein-Westfalen zu beraten: das des Ministerpräsidenten und das des Chefs der Landes-CDU, der stärksten Regierungspartei im Landtag.