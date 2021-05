Minister mahnt: Keine unnötigen Reisen in die Niederlande

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner (CDU) hat an die Bürger appelliert, nicht notwendige Reisen in die Niederlande zu unterlassen. «Die Corona-Infektionszahlen in den Niederlanden sind mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von immer noch 280 nach wie vor hoch - und auch deutlich höher als in Nordrhein-Westfalen», sagte Holthoff-Pförtner der «Rheinischen Post» (Dienstag) in Düsseldorf.

Von dpa