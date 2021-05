NRW-Industrieproduktion legt zu: Unter Niveau von 2019

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Industrieproduktion in Nordrhein-Westfalen hat im März um 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zugelegt. Sie lag aber um 3,4 Prozent niedriger als im März 2019 - also vor der Corona-Krise, wie das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Dienstag mitteilte. Gegenüber Februar dieses Jahres habe die Produktionsleistung in NRW saisonbereinigt um 5,6 Prozent zugenommen.

Von dpa