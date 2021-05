Bad Salzuflen: Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

Bad Salzuflen (dpa/lnw) - Ein Autofahrer ist in Bad Salzuflen mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der Mann wurde durch die Wucht des Aufpralls tödlich verletzt, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Im Ortsteil Biemsen-Ahmsen war der Autofahrer am Montagabend demnach aus bisher noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Das Auto sei nach der Kollision mit einem Baum auf der Seite liegen geblieben, der Fahrer im Wrack eingeklemmt worden.

Von dpa