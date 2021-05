14-Jährige durch Messer verletzt: 16-Jähriger unter Verdacht

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Ein 16 Jahre alter Jugendlicher steht unter Verdacht, in einer Gelsenkirchener Kleingartenanlage seine 14 Jahre alte Bekannte mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Die Jugendliche kam nach der Tat am Montag in ein Krankenhaus und wurde operiert. Sie sei nicht lebensgefährlich verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

Von dpa