Zweitligist Paderborn verlängert mit Stürmer Michel bis 2023

Paderborn (dpa) - Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat den Vertrag mit Stürmer Sven Michel bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Der 30-Jährige war 2016 von Energie Cottbus zum SCP gewechselt und absolvierte in den ersten drei Ligen insgesamt 158 Pflichtspiele, in denen er an 86 Toren direkt beteiligt war (53 Treffer, 33 Vorlagen). «Sven hat sich in den vergangenen Jahren durch seine Leistungen und auch durch sein Auftreten zu einem Aushängeschild und einem Sympathieträger unseres Vereins entwickelt», sagte Sportchef Fabian Wohlgemuth.

Von dpa