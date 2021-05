Täter flüchten nach Supermarkt-Überfällen ohne Beute

Herscheid/Meinerzhagen (dpa/lnw) - Mutmaßlich dasselbe Täter-Duo ist nach Raubüberfällen auf zwei Supermärkte in Herscheid und Meinerzhagen (Märkischer Kreis) ohne Beute geflüchtet. Am Montagabend habe ein Unbekannter zunächst in einem Geschäft in Herscheid einen Kassierer mit einer Waffe bedroht, ihm mit der Faust ins Gesicht und bei der anschließenden Rangelei mit dem Griff der Waffe auf den Kopf geschlagen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das geforderte Bargeld aus der Kasse bekam der Täter nicht, sondern flüchtete gemeinsam mit einem weiteren Mann, der vor dem Supermarkt Schmiere gestanden hatte.

Von dpa