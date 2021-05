Igor Levit will keine öffentlichen Konzerte mehr streamen

Levit hat im Corona-Lockdown auf Twitter viele Hauskonzerte übertragen und damit ein großes Publikum erreicht. Bei dem Livestream-Konzert in Düsseldorf spielt er am Donnerstag (6. Mai) Stücke von Beethoven und Brahms.

Ab November wird der Pianist in der Konzertsaison 2021/22 in Düsseldorf acht Konzerte in verschiedenen Formaten geben. Darunter sind ein Konzertnachmittag, den der Kabarettist Christian Ehring moderiert, sowie Soloauftritte, Symphonieabende und Kammermusik. Derzeit ist der Geiger Frank Peter Zimmermann in Düsseldorf Artist in Residence. Er wird am 28. Mai ebenfalls in einem gestreamten Konzert auftreten.

