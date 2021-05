Verdächtige E-Mails: Schule verschiebt Abi-Klausur in Mathe

Erftstadt (dpa) - Nach dem Eingang von zwei verdächtigen E-Mails ist an einem Gymnasium in Erftstadt bei Köln am Dienstag die Abiturklausur im Fach Mathematik ausgefallen. Die Schüler wurden nach Hause geschickt, auch eine angrenzende Realschule wurde geräumt. Die Polizei durchsuchte den Schulkomplex und setzte mehrere Spürhunde ein. Bis zum frühen Nachmittag sei nichts gefunden worden, berichtete die Polizei in Köln. Die schriftliche Abiturprüfung in Mathe wird an der Schule laut Bezirksregierung verschoben. Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Die erste E-Mail war gegen sieben Uhr am Morgen eingegangen, die zweite etwas später.

Von dpa