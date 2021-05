30 Prozent der Menschen in NRW gegen Coronavirus erstgeimpft

In einem Brief an die Mitarbeiter der 53 Impfzentren in NRW bedankte sich Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) «herzlich für die Erfolgsgeschichte». Inzwischen sei NRW in der Länderrangfolge bei der Erstimpfquote auf einen der vorderen Plätze vorgerückt. «Mehr als jede und jeder Vierte in Nordrhein-Westfalen hat bereits eine Erstimpfung bekommen. Diesen positiven Trend werden wir verstetigen und das Impftempo bis zu den Sommerferien weiter erhöhen», versprach Laschet.

© dpa-infocom, dpa:210504-99-464076/2