Schulen in sozialen Brennpunkten sollen mehr Lehrer bekommen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Schulen in sozialen Brennpunkten sollen in Nordrhein-Westfalen künftig eine bessere Lehrerausstattung erhalten. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) sprach am Dienstag in Düsseldorf bei der Vorstellung des Konzeptes «schulscharfer Sozialindex» von einem großen Schritt zu mehr Bildungs- und Chancengerechtigkeit für die Schüler. Damit könne erstmals die soziale Zusammensetzung in einzelnen Schulen ermittelt werden, und darauf könne dann auch mit einer besseren Ausstattung der Schulen reagiert werden. Damit würden Stellen gerechter nach sozialen Aspekten verteilt. Das neue Modell werde für viele Schulen eine Verbesserung bringen.

Von dpa