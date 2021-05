Köln (dpa/lnw) - Die Polizei hat in Köln einen 36-jährigen Radfahrer festgenommen, der eine Ordnungsamtsmitarbeiterin umgetreten und mehrere Frauen bespuckt haben soll. Er trug zudem ein Küchenmesser und einen Schraubendreher bei sich, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Arzt ordnete die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung an.

Von dpa