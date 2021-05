Festnahme nach verdächtigen E-Mails: Abi-Klausur verschoben

Erftstadt (dpa) - Nach dem Eingang verdächtiger E-Mails an einem Gymnasium in Erftstadt bei Köln ist ein 16-jähriger ehemaliger Schüler festgenommen worden. Er sei nach kurzer Flucht in der Nähe des Schulzentrums am Nachmittag von Zivilpolizisten gestellt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der unbekannte Verfasser der Mails hatte durchblicken lassen, er halte sich in der Nähe des Schulkomplexes auf. Aufgrund der Formulierungen der Schreiben übernahm der Staatsschutz die Ermittlungen, hieß es weiter. Eine Abitur-Prüfung in Mathematik war wegen der Bedrohungslage verschoben worden.

Von dpa