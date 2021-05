Nach blendendem Jahresauftakt: Post wird noch optimistischer

Bonn (dpa) - Der Boom im Online-Handel in Coronazeiten hat der Deutschen Post DHL den stärksten Jahresauftakt ihrer Firmengeschichte beschert. Der Konzerngewinn lag im ersten Quartal dieses Jahres bei 1,2 Milliarden Euro und damit viermal so hoch wie im Vorjahreszeitraum, wie der Bonner Konzern am Mittwoch mitteilte. Der Umsatz erhöhte sich um 22 Prozent auf 18,9 Milliarden Euro. Der Start in das neue Geschäftsjahr sei so dynamisch gewesen wie noch nie, erklärte Post-Chef Frank Appel. Der Konzern sehe eine anhaltende Dynamik im E-Commerce und eine deutliche Stabilisierung im Welthandel mit steigenden Luft- und Seefrachtvolumen.

Von dpa