Oberbürgermeisterin Reker besucht Ort ihres Attentats

Köln (dpa/lnw) - Rund fünfeinhalb Jahre nach dem Messerangriff auf die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat die parteilose Politikerin am Ort des Geschehens an das damalige Attentat erinnert. Die 64-Jährige besuchte am Mittwoch die Wiedereröffnung eines Wochenmarktes im Stadtteil Braunsfeld. Dabei sagte Reker, der Platz habe für sie eine besondere Bedeutung. «Hier hat sich ja mal mein Schicksal entschieden.» Nun freue sie sich besonders, dass in dem Viertel genau das entstanden sei, was ihr Attentäter habe verhindern wollen: «ein gutes Miteinander» und «ein Stadtleben, das jedem ermöglicht, sich zu entfalten».

Von dpa