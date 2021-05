Augenzeugen hatten laut Polizei am Dienstagabend die «augenscheinlich stark alkoholisierte Frau» schwankend an einer Tankstelle gesehen und angesprochen. Sie reagierte nicht, setzte sich in das Auto mit dem Jungen im Kindergarten-Alter und fuhr los. Die Zeugen folgten ihr bis zu einer weiteren Tankstelle - konnten sie aber nicht aufhalten.

Sie fuhren der 35-Jährigen bis nach Hause hinterher und lotsten die Polizei dorthin. Die Beamten ließen die Frau nach Angaben vom Mittwoch pusten: 1,96 Promille.

© dpa-infocom, dpa:210505-99-475208/2