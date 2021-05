«Initiativbewerbung»: Schäferhund führt zu Herrchens Drogen

Siegburg (dpa/lnw) - Ein freilaufender Schäferhund hat die Polizei in Siegburg auf die Spur seines Herrchens gebracht, der in seiner Wohnung Marihuana anbaute. Autofahrer hatten den umherlaufenden Hund am Dienstag bemerkt und der Polizei gemeldet. Beamte fingen das friedliche Jungtier schnell ein und fanden nach den Hinweisen von Passanten die Wohnung des mutmaßlichen Hunde-Besitzers. Die Eingangstür stand offen - vermutlich habe der clevere Hund die Tür von innen geöffnet und seinen Spaziergang gestartet, wie die Polizei mitteilte.

Von dpa