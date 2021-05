Bielefeld (dpa/lnw) - Angestellte eines Baumarktes in Bielefeld haben einen Mann dabei erwischt, wie er Waren aus einem Einkaufswagen über den Zaun des Außenbereichs warf. Darauf angesprochen habe der am Dienstag auf frischer Tat ertappte 41-jährige Bielefelder geantwortet, dass er gar nichts mache, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Von dpa