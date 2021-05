Falsche Polizisten versuchen Autofahrer auszurauben

Dormagen (dpa/lnw) - Zwei mit Sturmhauben maskierte Männer haben sich als Polizisten ausgegeben und in Dormagen versucht, einen Autofahrer auszurauben. Auf ihren dunkelblauen Pullovern sei die Aufschrift «Polizei» zu lesen gewesen, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch in Neuss mit. Auf ihrem schwarzen Wagen sei zudem ein eingeschaltetes Blaulicht gewesen, als sie ihr Opfer am Dienstagabend überholten und zum Anhalten aufforderten.

Von dpa