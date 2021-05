Laumann will sich vom Hausarzt mit Astrazeneca impfen lassen

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) will sich von seinem Hausarzt bald mit Astrazeneca impfen lassen. Er selbst sei 63 und damit «auch der passende Kandidat für diesen Impfstoff», sagte Laumann am Mittwoch in Düsseldorf. Er halte Astrazeneca für einen «sehr guten Impfstoff».