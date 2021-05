NRW-Nahverkehrsbetriebe erhalten weitere Corona-Hilfe

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Nahverkehrsunternehmen in Nordrhein-Westfalen bekommen weiteres Geld vom Land, um Einnahmeausfälle während der Corona-Pandemie auszugleichen. Das Land stelle seine zweite Tranche in Höhe von 278 Millionen Euro aus dem mit dem Bund vereinbarten ÖPNV-Rettungsschirm bereit, teilte das Verkehrsministerium am Mittwoch mit. Im Juni vergangenen Jahres hatten die Nahverkehrsunternehmen bereits 200 Millionen Euro vom Land erhalten. Der Bund hat seinen Anteil von 478 Millionen Euro nach Angeben des Ministerium bereits komplett gezahlt.

Von dpa