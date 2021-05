Köln (dpa) - Anders als bisher geplant will die Computerspielmesse Gamescom in diesem Jahr doch keine Besucher in die Kölner Hallen lassen. Man habe sich «nach intensiven Gesprächen mit Partnern und Ausstellern entschieden, die Gamescom 2021 als rein digitales Event auszutragen», teilten die Koelnmesse und der Verband game als Veranstalter am Mittwoch mit.

Von dpa