Urteil im Mordprozess um Messerangriff für 21. Mai geplant

Dresden (dpa) - Im Prozess wegen des tödlichen Angriffs auf zwei Touristen in Dresden könnte das Urteil am Oberlandesgericht am 21. Mai gesprochen werden. Nach Angaben vom Mittwoch werden die Plädoyers am Donnerstag sowie voraussichtlich am 19. Mai erwartet. Ein junger Syrer ist wegen Mordes und versuchten Mordes an zwei Touristen aus Nordrhein-Westfalen angeklagt. Er kam 2015 als minderjähriger Flüchtling nach Deutschland und gilt als islamistischer Gefährder.

Von dpa