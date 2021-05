Hawala-Banking: Verständigung im Strafverfahren gescheitert

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Prozess um das sogenannte Hawala-Banking hat es keine Verständigung gegeben. Das Gericht hatte den sieben Angeklagten in einem Rechtsgespräch zwischen einem und fünf Jahren Haft im Gegenzug für Geständnisse angeboten. Dies lehnten diese ab. Ihre Verteidiger bestreiten vor allem den Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Der Prozess wurde am Mittwoch am Düsseldorfer Landgericht fortgesetzt. Die sieben Angeklagten sollen mehr als 210 Millionen Euro vorbei an Banken und Fiskus ins Ausland transferiert haben.

Von dpa