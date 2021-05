Die Serie wird auch den Moderator Joachim Llambi («Let's Dance») begleiten, der aus Duisburg stammt und seit seiner Jugend MSV-Fan ist. «Das ist für mich eine echte Herzensangelegenheit», sagte Llambi laut Mitteilung. «Ich möchte helfen, den MSV wieder richtig auf die Beine zu stellen.» Der frühere Bundesligist steht derzeit im unteren Tabellen-Mittelfeld er 3. Liga.

TVNow werfe in der Dokumentation einen «exklusiven und authentischen Blick hinter die Kulissen eines Traditionsvereins in der sportlichen Krise», hieß es zudem in der Mitteilung. MSV-Präsident Ingo Wald sagte: «Was wir versprechen können: Der MSV und seine Fans schreiben Geschichten, die sich keine Drehbuch-Autorinnen oder -Autoren ausdenken können.»

© dpa-infocom, dpa:210505-99-480796/2