NRW prüft Umstellung von Stäbchen- auf Lolli-Tests in Kitas

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen prüft eine umfassende Umstellung von Corona-Stäbchen-Tests auf Lolli-Tests in den Kitas. Das hat Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Mittwoch in Düsseldorf angekündigt. Derzeit werde mit Lieferanten der erst kürzlich zugelassenen Antigen-Lolli-Tests besprochen, in welchen Zeiträumen das Material zu beschaffen sei. Eine flächendeckende Umstellung sei aber «nicht von heute auf morgen möglich», sagte Stamp. Daher werde es zunächst noch bei den Stäbchen-Tests bleiben.

Von dpa