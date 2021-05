Gewerbemüll brennt in Bottroper Lagerhalle

Bottrop (dpa/lnw) - In einer Lagerhalle in Bottrop hat Gewerbemüll gebrannt. An der Halle selbst entstand in der Nacht zu Donnerstag kein Schaden, teilte die Feuerwehr am Donnerstagmorgen mit. Der etwa 150 Kubikmeter große Müllberg habe aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Da der Brandherd im Inneren des Müllbergs war, hätten die Einsatzkräfte zunächst den Müll auseinanderziehen müssen. Dann löschten sie das Feuer. Tiefliegende Glutnester erschwerten der Feuerwehr zufolge die mehrstündigen Löscharbeiten.

Von dpa