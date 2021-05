Logistiker mit Transport von Corona-Impfstoffen zufrieden

Bonn (dpa) - Bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie sehen sich die Logistikriesen in einer guten Position, um die ganze Welt mit genügend Impfstoff zu versorgen. Man habe schon mehr als 170 Millionen Impfstoffdosen transportiert, sagte Post-Chef Frank Appel am Donnerstag auf der Online-Hauptversammlung des Bonner Konzerns. «Wir sind ein wesentlicher Bestandteil der Lösung des Covid-19-Problems.» Die DHL-Sendungen gingen in 120 Staaten, darunter Deutschland. Finanzvorständin Melanie Kreis hatte bereits vor dem Aktionärstreffen von steigenden Mengen berichtet: «Wir sehen einen deutlichen Hochlauf in dem, was wir transportieren.»

Von dpa