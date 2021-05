Schuss auf Führerhaus einer Regionalbahn in Siegen

Siegen (dpa/lnw) - Auf das Führerhaus einer Regionalbahn in Siegen ist nach Angaben eines Zugführers geschossen worden. Der 28-Jährige meldete der Polizei, dass am Dienstag eine Plastikkugel während der Fahrt durch das offene Fenster in das Führerhaus eingedrungen sei. Am Bahnübergang «Setzer Weg» hatte er laut Polizei-Bericht vom Donnerstag zwei Menschen wahrgenommen. Kurz darauf hörte er ein klackendes Geräusch und fand eine weiße Plastikkugel auf dem Boden. Verletzt wurde niemand.

Von dpa