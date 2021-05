Rückschlag für Werder: Abwehrchef Toprak droht Saison-Aus

Der 31 Jahre alte Toprak fehlt wegen einer Wadenverletzung bereits seit vier Pflichtspielen. Noch fraglich ist der Einsatz von Marco Friedl und Jean-Manuel Mbom. «Bei ihnen gibt es Hoffnung, aber wir müssen noch abwarten», sagte Kohfeldt, der seine Zukunft in Bremen erneut offen ließ. «Ich konzentriere mich nur auf eins: mit Werder so schnell wie möglich die Klasse zu halten. Alles andere werden wir dann nach der Saison besprechen», sagte der 38-Jährige, der nach sieben Liga-Niederlagen in Serie in der Kritik steht.

