Startelf-Comeback von Kapitän Stindl gegen Bayern ungewiss

Mönchengladbach (dpa) - Eine Startelf-Rückkehr von Borussia Mönchengladbachs Kapitän Lars Stindl im Bundesliga-Klassiker beim FC Bayern München ist noch ungewiss. Der 32 Jahre alte Fußball-Profi habe die Trainingswoche zwar gut verkraftet, aber es müssten noch «ein paar Dinge» abgewogen werden, sagte Gladbach-Coach Marco Rose am Donnerstag. So seien im Offensivbereich derzeit mehrere Spieler in guter Form. Andererseits sei Stindl der Kapitän und habe in dieser Saison schon eine Menge Scorerpunkte geliefert. «Wir werden sicherlich noch ein bisschen darüber diskutieren, um dann am Samstag eine gute Lösung zu finden», sagte Rose. Stindl hatte zuletzt drei Spiele wegen eines Muskelfaserrisses verpasst. Gladbach tritt am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim Rekordmeister an.

Von dpa