Bonn (dpa/lnw) - Wegen Totschlags an seiner Ehefrau hat das Bonner Landgericht einen Angeklagten am Donnerstag zu acht Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 43-Jährige seine Frau in Euskirchen getötet hatte, weil sie sich von ihm trennen wollte.

Von dpa