Nach Angaben der Behörde hatten Zivilpolizisten den Gesuchten am Donnerstagmittag an einer Straße gesehen und festnehmen wollen. Er schüttete einem der Beamten seinen Kaffee ins Gesicht und rannte weg. Als die Polizisten ihn in einer Kleingartenanlage stellten, riss er das Pfefferspray der Polizistin an sich und richtete es gegen sie und einen Kollegen. Als Verstärkung kam, verletzte der 28-Jährige noch einen Polizisten an der Hand. Er bekam eine Anzeige wegen des Widerstands und kam in Untersuchungshaft.

