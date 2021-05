Dechant befürchtet «Schaden ungekannten Ausmaßes»

Köln/Bonn (dpa) - Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki steht weiter in der Kritik - auch in den eigenen Reihen. «Die Krise im Erzbistum Köln nimmt kein Ende», sagte der oberste katholische Repräsentant in Bonn, Stadtdechant Wolfgang Picken, der Deutschen Presse-Agentur. Seit Januar seien im Erzbistum Köln schon mehr Menschen aus der Kirche ausgetreten als sonst in einem ganzen Jahr.

Von dpa